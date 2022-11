सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी नाराज ग्रामीणों ने मध्य विद्यालय में तालाबंदी (villagers lock out middle school In Sitamarhi) कर दी है. दरअसल जिले के सोनबरसा प्रखंड के बससहीया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने प्राचार्य शिव शंकर महतो के पदस्थापन के विरोध में विद्यालय में ताला जड़ दिया. ग्रामीणों ने जमकर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी (Villagers protest Against Education Department) भी किया है.

प्राचार्य के रहते ठीक से नहीं हो सकता है पठन-पाठन: ग्रामीण सचिंद्र कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणों का आरोप है कि नये प्रिंसिपल जिस जिस विद्यालय में रहे हैं, वहां पढ़ाई सही से नहीं हुई है. विद्यालय में घोर अनियमितता रहती है. ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले मध्य विद्यालय में शिव शंकर महंतो प्रिंसिपल के रूप में थे. जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान घोर अनियमितता सामने आई थी.





यहां से ट्रांसफर नहीं होने तक लटका रहेगा ताला: ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्राचार्य शिव शंकर महतो को यहां से बदली नहीं किया जाता है तब तक स्कूल में पढ़ाई का कार्य नहीं होगा और स्कूल में ताला बंद रहेगा.

"जिले के आला अधिकारियों को मोबाइल के माध्यम से अवगत करा दिया गया है. पूर्व में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ग्रामीणों के द्वारा पत्र लिखकर अवगत कराया गया था. बावजूद इसके इनका पदस्थापन यहां कर दिया गया" :- कमर अख्तर, समाजसेवी

