सीतामढ़ीः बिहार के सीतामढ़ी में बेटे ने शनिवार की रात अपनी मां की हत्या (murder in sitamarhi) कर दी. पैसे को लेकर हुए विवाद में (dispute between mother and son over money) गुस्साए बेटे ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग सुबह-सुबह महिला के घर पर जमा हो गए. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस ने मां के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना जिला के मेहसौल ओपी क्षेत्र के राजोपट्टी मुहल्ले की है.

पैसे के विवाद में गई मां की जानः मृतक महिला की पहचान राजोपट्टी मोहल्ले की बिना देवी के रूप में की गई है. मृतक महिला की बेटी राधा कुमारी ने बताया कि पैसा को लेकर गुस्साए भाई ने देर रात मां की हत्या कर दी. शनिवार को पैसे को लेकर उसके भाई ने मां से विवाद किया था. उसने मां को काफी गाली-गलौज दी थी. मां डर से दुकान से घर नहीं आई. वह लोग खाना खाकर सो गई. सुबह में जानकारी मिली की उसके भाई ने मां की हत्या कर दी. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका राजोपट्टी के शंकर मंदिर के सामने सब्जी बेचती थी. घटना की जानकारी मिलते ही आस पड़ोस के लोग सैकड़ों की संख्या में जुट गए.

"शनिवार को पैसे को लेकर उसके भाई ने मां से विवाद किया था. उसने मां को काफी गाली-गलौज दी थी. मां डर से दुकान से घर नहीं आई. वह लोग खाना खाकर सो गई. सुबह में जानकारी मिली की उसके भाई ने मां की हत्या कर दी" - राधा देवी, मृतका की बेटी



मां का हत्यारा गिरफ्तारः घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष गौरीशंकर बैठा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. थानाध्यक्ष ने मां की हत्या करने वाले बेटे को हिरासत में ले लिया. वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया. थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. दोषी पुत्र को हिरासत में लिया गया है. हत्या के आरोपी बेटे के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. हत्यारे की पहचान राजोपट्टी निवासी चुनचुन साह के रूप में की गई है.

''हत्या का यह मामला राजोपट्टी मुहल्ले का है. अपनी मां की हत्या करने वाले बेटे को हिरासत में ले लिया गया है. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. हत्यारे की पहचान राजोपट्टी निवासी चुनचुन साह के रूप में की गई है'' -गौरीशंकर बैठा, थानाध्यक्ष मेहसौल ओपी