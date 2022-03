सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Sitamarhi) पर लगाम नहीं लग पा रहा है. चोरी-डकैती समेत अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं. अपराधी भारत-नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में को निशाना बना रहे हैं. सोनबरसा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन भाइयों के घरों में करीब दो दर्जन नकाबपोशों ने भीषण डकैती (Robbery in three houses in Sitamarhi) की घटना को अंजाम दिया. डकैतों ने गृहस्वामी को बंधक बनाकर 20 लाख के जेवर और नकदी लूट ले गये.

यह घटना कन्हौली स्थित पनपीया पोखर के दक्षिणी एवं पूरब भाग में करीब सवा बारह बजे रात को घटी. डकैतों ने इस दौरान बम फेंके और हवाई फायरिंग भी की. डकैतों ने वारदात को अंजाम देने से पहले आस-पड़ोस के सभी मकानों में बाहर से कुंडी लगा दी थी जिससे कोई मदद को बाहर नहीं निकल पाय. गृहस्वामी उपेंद्र महतो के घर 75 हजार रुपये नकद, 14 भर सोना व आधा किलो चांदी के आभूषण, मुकेश महतो के घर से 2 लाख रुपये नकद, 6.5 भरी सोने के आभूषण तथा सुरेश महतो के घर 2 लाख रुपये नकद, साढ़े छह भर सोने व साढ़े तीन किलो चांदी के आभूषण लूट ले गये.

डकैती की इस घटना को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं. पिछले वर्ष नवंबर में सेवानिवृत्त शिक्षक सुर्यदेव महतो के घर भीषण डकैती हुई थी. गृहस्वामी ने आरोप लगाया कि एसपी, डीएसपी को घटना के वक्त कॉल किया गया पर कॉल रिसिव नहीं किया. कन्हौली पुलिस घटनास्थल स्थल से पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में पहुंची पर डकैत दक्षिण एवं पूरब भाग में घटना को अंजाम देते रहे. ग्रामीणों के शोर मचाने पर डकैत भाग निकले. ग्रामीणों बेताही गांव तक डकैतों का पीछा किया. घटनास्थल से एक जिंदा बम भी मिला.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सदर रामाकांत उपाध्याय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए. मामले को लेकर रामाकांत उपाध्याय ने कहा कि डकैतों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. जल्द ही घटना में शामिल डकैतों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

