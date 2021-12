सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में नौवें चरण का मतदान (Ninth Phase Polling in Sitamarhi) के बाद बीती 29 नवंबर को परिहार प्रखंड के कन्हवा गांव में पुलिस कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर पिटाई करने के मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल (Delegation of Rashtriya Janata Dal) गांव में पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सांसद अर्जुन राय के नेतृत्व में लोगों से पूछताछ की. जिसके बाद आरजेडी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग (Demand for action on guilty policemen) की.

इस दौरान पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, वो शर्मनाक है. इससे तो लगता है कि बिहार में तालिबानी सरकार है. अगर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी.

सीतामढ़ी जिले में पुलिस की बर्बरता

''पुलिसकर्मियों ने बीते 29 नवंबर को घर में घुसकर जिस तरह से तोड़ फोड़ और लूटपाट की है, उससे लगता है कि बिहार में तालिबानी सरकार है. इसको लेकर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वह सड़क से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन करेंगे. इसको लेकर वह और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आईजी गणेश कुमार से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे.''- अर्जुन राय, पूर्व सांसद

मौके पर जिले के राजद अध्यक्ष मोहम्मद शफीक खान ने कहा कि पुलिस कर्मियों का द्वारा बीते 29 नवंबर की रात महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. इस मामले में जो भी पुलिसकर्मी दोषी है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगा.

वहीं, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने कहा कि जिले में कानून का राज समाप्त हो चुका है, जिले में अपराधियों का राज चल रहा है. लगातार अपराधी अपराध करने में जुटे हैं. वहीं, पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय निर्दोष ग्रामीणों को रात्रि के समय घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करती है. पुलिस के डर से पूरा गांव खाली है.

