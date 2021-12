सीतामढ़ी: दसवें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जारी मतगणना में जिले के चर्चित मुखिया फेम रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार चौधरी (Arun Kumar Won Mukhiya Election In Sitamarhi) ने जीत दर्ज कर ली है. अरुण कुमार को सिंहवाहिनी पंचायत (Singhwahini Panchayat Mukhiya Arun Kumar Chaudhary) से मुखिया पद के चुनाव में जीत मिली है.

सिंहवाहिनी पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया अरुण कुमार चौधरी ने अपनी जीत के बाद कहा कि, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उसे अपने पंचायत में साकार करेंगे. रितु जायसवाल के द्वारा जो काम अधूरा रह गया है उसे, भी पूरा किया जाएगा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा.

मुखिया फेम रितु जायसवाल के पति की हुई जीत

"गांधी जी के सपने को पूरा करना है. बहुत खुशी हो रही है, गांधी जी के सपने को पूरा करने का मौका मिला है. सिंहवाहिनी पंचायत से मुझे जीत मिली है."- अरुण कुमार चौधरी, मुखिया फेम रितु जायसवाल के पति

रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार एलाईड सर्विस में रह चुके हैं. अरुण कुमार 1995 बैच के ऑफिसर हैं. अरुण को पहली जॉइनिंग नागपुर के ऑर्डिनेंस फैक्टरी में मिली थी. कारगिल युद्ध के समय बोफोर्स एम्युनिशन में भी उन्होंने काफी योगदान दिया. हालांकि, 2 साल पहले ही अरुण कुमार ने नौकरी से वीआरएस लिया है. अरुण कुमार की नौकरी अभी 12 साल बची थी. वीआरएस लेते समय अरुण दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डायरेक्टर थे. वे वहां डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के पद पर भी कर रहे थे.

वहीं रितु जायसवाल 2012 से गांव में आकर लोगों की मदद में जुट गईं थीं. सोनबरसा प्रखंड के सिंघवाहिनी पंचायत जिले का पहला ओडीएफ पंचायत बना. इसके बाद रितु जायसवाल ने जिले के परिहार विधानसभा से राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गईं थीं. उन्हें 71,851 वोट मिले थे. लेकिन 1569 वोट से वह जीत से दूर रह गईं.

बता दें कि 8 दिसंबर को पंचायत में सरकार बनाने को लेकर 10वें चरण का मतदान हुआ था. लेकिन मतदान से पहले ही मुखिया फेम रितु जायसवाल और उनके पति विवादों में आ गए थे. रितु जायसवाल और उनके पति अरुण कुमार (FIR On Ritu Jaiswal husband) पर सोनबरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी (Sonbarsa BDO Allegation On Ritu Jaiswal) ने मारपीट करने, दो हजार रुपए छीनने सहित सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप (RJD Leader Accused Of Assault ) लगाया था. जिसके बाद रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी. चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बीडीओ को चुनाव तक जिले से बाहर सरकारी छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया गया था.

