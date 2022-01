सीतामढ़ी: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है. जिसको लेकर 3 जनवरी से पूरे देश में 15 से 18 साल (Covid Vaccination Of Children In Sitamarhi) के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था. इसी कड़ी में सीतामढ़ी के 72 निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण होने पर शनिवार को समाहरणालय के परिचर्चा भवन में जिला प्रशासन के द्वारा (Principal Honoured By Dm In Sitamarhi) प्राचार्यों को सम्मानित किया गया है.

सीतामढ़ी समाहरणालय के परिचर्चा भवन में जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने हेलेंस स्कूल, मथुरा उच्च विद्यालय समेत 72 विद्यालय के प्राचार्य को शत प्रतिशत छात्र छात्राओं को वैक्सीन दिलवाने पर सम्मानित किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि, 72 निजी और सरकारी विद्यालय के द्वारा कोविड-19 से बचाव को लेकर 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को शत प्रतिशत वैक्सीन दिलवाया गया है जो कि सराहनीय कार्य किया गया है इसी को लेकर प्राचार्य को सम्मानित किया गया है.

इस दौरानर जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि, जिले के निजी और सरकारी विद्यालयों के 72 प्राचार्य ने अभूतपूर्व कार्य किया है. कोविड-19 से बचाव के लिए एकमात्र वैक्सीन ही उपाय है साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि, छात्र-छात्राओं को सुरक्षित करने को लेकर वैक्सीन दिलवाया जा रहा है और लगातार जिला प्रशासन लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाने और मास्क पहनने की अपील कर रहा है. प्राचार्यों के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है जिसके लिए उनके उत्साहवर्धन के लिए विद्यालयों के प्राचार्यों को सम्मानित किया गया है.

