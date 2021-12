सीतामढ़ी: बिहार में 2016 से शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद आय दिन पुलिस शराब की खेप बरामद कर रही है. जिले की पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने को लेकर लगातार शराब कारोबारियों पर कार्रवाई (Action On Liquor Smugglers In Sitamarhi) कर रही है. साथ ही जब्त शराब को विभिन्न थाना क्षेत्रों में विनिष्टिकरण भी किया जा रहा है. इसी कड़ी में डुमरा अंचलाधिकारी चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में नगर थाना में हजारों लीटर जब्त शराबों का विनिष्टिकरण किया गया.

अंचलधिकारी चंद्र प्रकाश ने कहा कि जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव के निर्देश के बाद नगर थाना क्षेत्र में जब्त शराबों का विनिष्टिकरण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुल 9 हजार 14 लीटर शराब का विनिष्टिकरण किया जा रहा है. साथ ही लगातार जिले में शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.

बात दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) शराबबंदी कानून की सफलता के लिए समाज सुधार यात्रा पर निकल चुके हैं. इस संबंध में लोगों को संबोधित करने साथ ही वे शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं. इसके बावजूद शराब कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे में बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

