सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में (Crime In Sitamarhi ) उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन नहीं रोके जाने पर पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को खदेड़ा. इस दौरान गाड़ी सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद पुलिसकर्मियों और लोगों में (Clash Between Two Sides In Sitamarhi ) भिड़ंत हो गई. जिसके बाद जमकर लाठियां चली. घटना नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर की है.

इसे भी पढ़ें : Sitamarhi Crime News : चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया प्रत्याशी के पति को अपराधियों ने मारी गोली

दरअसल, एक पिकअप वैन पर लदे दर्जनों लोग पंचायत चुनाव की मतगनना में जा रहे थे. बता दें की सभी सोनबरसा प्रखंड के मधुबन मुखिया के समर्थक थे, जो डुमरा एसआईटी गोसाईपुर में चल रहे मतगणनना में जा रहे थे. जिसे उत्पाद विभाग और सुरक्षा बल के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए जबरन जब्त किया जा रहा था. पिकअप वैन के नहीं रुकने पर पुलिस ने पीछे से खदेड़ना चालू किया जिससे अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पोल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

देखें वीडियो

हादसे में पिकअप वैन में सवार दर्जनों लोग जख्मी हो गए. जिसके बाद पिकअप वैन में सवार युवकों द्वारा अपने अन्य साथियों को बुलाया गया. सूचना पर 50 की संख्या में अन्य लोग पहुंचे और पुलिस को अपनी बात बताई कि हमलोग काउंटिंग में आए हुए हैं. लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी. इस दौरान देखते ही देखते पुलिस के द्वारा उपस्थित लोगों पर लाठी चलाई गई. जिसका लोगो ने विरोध किया. इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई.

जिसके बाद जख्मी पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वही, अन्य जख्मी युवकों को स्थानीय निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना पर वरीय अधिकारियों के द्वारा निजी क्लीनिक में भर्ती मुखिया के समर्थकों को हिरासत में लिया गया है. उक्त घटना के संबंध में टाउन थानाध्यक्ष विकास राय ने बताया की सभी काउंटिंग में जा रहे थे और उत्पाद विभाग गाड़ी जब्त कर रही थी. पिकअप में सवार लोगों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया जिसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई है.

इसे भी पढ़ें : Jamui Crime News: सो रहे शख्स के मुंह में मारी गोली, एक्स-रे रिपोर्ट से खुला राज

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP