सीतामढ़ी: बिहार (Crime In Bihar) के सीतामढ़ी में गोली मारकर एक शख्स की हत्या (One Man Shot Dead In Sitamarhi) कर दी गई है. जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव के वार्ड-9 में गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने घर के दरवाजे पर बैठे करीब 50 वर्षीय रमेश मंडल को गोली मार दी. गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गया. गोली लगने के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गयी. परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गोली मारकर हत्या: बताया बताया जाता है कि गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत नजुक बनी हुई है. और वह अचेतावस्था में है. चिकित्सक द्वारा बताया गया कि पीड़ित के सीने के दाहिने भाग में एक गोली लगी है. वहीं, कुछ देर बाद घायल रमेश मंडल की अस्पताल में ही मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: जानकारी के अनुसार मझौलिया गांव में रमेश मंडल का ननिहाल है. जहां वह चार भाइयों के साथ दशकों से रह रहा था. परिजनों द्वारा स्थानीय थाना को घटना की सूचना दी गयी. जिसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर मामले की बारीकी के साथ जांच शुरू कर दी है. फायरिंग की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

