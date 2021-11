सीतामढ़ी: जिले में इन दिनों हौसला बुलंद बदमाश लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सुरसंड थाना क्षेत्र (Robbery in Sursand Police Station Area) का है. जहां बाइक सवार बदमाशों ने बघारी से भूतहा जाने वाली रोड पर पिस्टल के बल पर सीएसपी संचालक से 3.77 लाख लूट (3.77 Lakh Looted From CSP Operator) लिए. लूट की वारदात (Robbery in Sitamarhi) को अंजाम देने के बाद बदमाश बघाड़ी हनुमान चौक की ओर भाग निकले. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गयी है.

जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम को भिट्ठा ओपी थाना क्षेत्र के मतौना वार्ड संख्या 11 निवासी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक जावेद अंसारी स्थानीय शाखा से 3.77 लाख रुपये की निकासी कर घर लौट रहे थे. इस दौरान हरे रंग के अपाची बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी को रोक लिया. इसके बाद सीएसपी संचालक को लूट (Robbery from CSP Operator in Sitamarhi) लिया. लूटपाट की वारदात बघारी से भूतहा जाने वाली सड़क पर हुई. सीएसपी संचालक से रुपये छीनने के दौरान अपराधियों के साथ हाथापाई भी हुई. शोरगुल की आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए.

इस संबंध में पीड़ित सीएसपी संचालक ने बताया कि बैंक से घर लौटते समय बाइक सवार सवार तीन अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक को रोक लिया. एक अपराधी बाइक को स्टार्ट मोड में रखकर उस पर बैठा रहा. रुपये छीनने के दौरान अपराधियों ने उसके ऊपर फायरिंग भी किया, लेकिन फायर मिस हो गया.

इस लूट की घटना के मामले में थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि वे चुनाव ड्यूटी से लौटकर घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं. अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

