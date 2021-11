सीतामढ़ी: बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (Minority Welfare Minister Jama Khan) और जिले के प्रभारी मंत्री जमा खान ने रीगा चीनी मिल (Riga Sugar Mill in Sitamarhi) परिसर में किसानों के साथ बैठक की. इस दौरान किसानों की समस्याओं पर चर्चा (Discuss the Problems of Farmers) हुई. वहीं, विधान पार्षद रामेश्वर महतो ने किसानों की समस्या से मंत्री को अवगत कराया.

पार्षद ने बताया कि चीनी मिल के संचालन के लिए सांसद, विधायक एवं गन्ना मंत्री से कई दौर की वार्ता हो चुकी है. वार्ता में मिल की तरफ से निर्णय लेने वाला कोई भी व्यक्ति बैठक में नहीं शामिल हुआ. किसी भी बैठक का कोई परिणाम सामने नहीं आया. इस दौरान मंत्री जमा खान ने कहा कि चीनी मिल का संचालन होकर रहेगा. किसानों और मजदूरों को निराश होने नहीं दिया जाएगा.

इस दौरान ईखोत्पादक संघ के अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह ने मंत्री से खेतों में लगे गन्ने को उचित मूल्य पर खरीद कराने और हरपुर पिपरा में लगे अवैध तौल केंद्र पर रोक लगाने की भी मांग की. किसान लखन देव ठाकुर और अनूठा लाल पंडित ने किसानों एवं मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान कराने और चीनी मिल चलाने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिले का एकमात्र उद्योग बंद होने से 40 हजार किसान और एक हजार मिल मजदूर के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है.

वहीं, प्रभारी मंत्री जमा खान ने अतिथिशाला में मृतक राज कुमार, आकाश कुमार और मोहम्मद रिजवान अंसारी के निकटतम परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख का चेक सौंपा. मौके पर बिहार विधान परिषद के उपनेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता अब डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में जाती है. सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचायी जाये. समाज में खड़े अंतिम पंक्ति के लोगों को भी सरकार सहायता उपलब्ध करा रही है.

