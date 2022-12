सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में आपराधिक घटनाएं रुकने का (Crime In Sitamarhi) नाम नहीं ले रही है. आए दिन अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार यानी 27 दिसंबर को रीगा थाना क्षेत्र के माता माई मंदिर के नजदीक बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक (CSP Operator Of State Bank of India) से 42 हजार रुपए और बैग में रखे लैपटॉप हथियार के बल पर छीन (Loot In Sitamarhi) लिए. पीड़ित बैंक में पैसा जमा करने जा रहा थे तभी रास्ते में उन्हें बदमाशों ने लूट लिया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ममाले की जांच कर रही है.

CSP संचालक से 42 हजार की लूट : मिली जानकारी के अनुसार, रीगा थाना क्षेत्र के वाराही में भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के सीएसपी संचालक बैजू साह सीएसपी से भारतीय स्टेट बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार दो अपराधियों ने पिस्टल के बल पर बैजू की बाइक को रुकवा कर बैग में रखें 42 हजार रुपए नकद, बैग में रखा मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल चार्ज सहित बैंक के अन्य कागजात लूट कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही रीगा थाना अध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

'हम कुसमारी से जैसे निकलकर वाराही की तरफ निकले हैं. फूल माई मंदिर के आसपास पुलिया के नजदीक दो अपराधी बाइक पर सावर थे. जिन्होंने हथियार के बल पर मुझसे 42 हजार रुपए, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिए. इस मामले में मैंने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.' - बैजू साह, पीड़ित सीएसपी संचालक

सीतामढ़ी में CSP संचालक से लूट : घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. रीगा थाना क्षेत्र के रीगा मिल चौक निवासी ब्रह्मदेव शाह के पुत्र बैजू साह ने स्थानीय थाने में मामले को लेकर एक आवेदन दिया है. घटना को लेकर पूछे जाने पर थानाध्यक्ष ने कहा कि- 'मामले की छानबीन की जा रही है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.'