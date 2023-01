सीतामढ़ी: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला के अनुसार सीतामढ़ी में शराब तस्करों ने एकाएक एसएसबी जवानों पर गोलीबारी कर दी है. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 1170 बोतल शराब के साथ एक कार को जब्त कर लिया (Car Recovered With 1170 Bottle Liquor In Sitamarhi) है. थानाध्यक्ष के अनुसार एसएसबी के अवर निरीक्षक नरेंद्र कुमार के मुताबिक थाने में अज्ञात शराब कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की गई है.

तस्करों ने एसएसबी पर की गोलीबारी: सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के सोनार बाजार चौक के पास एसएसबी के जवानों ने बुधवार की देर रात करीब 10 बजे छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब से लदे एक चार पहिया वाहन को जब्त किया गया है. जानकारी के अनुसार मेजरगंज थाना क्षेत्र के मुरहा घाट से शराब कारोबारियों ने कार से भारी मात्रा में नेपाली सोफी शराब लेकर निकले. तभी एसएसबी के जवानों को इसकी सूचना मिल गई. जिसके बाद मुरहा घाट से ही एसएसबी के जवानों ने शराब कारोबारी के गाड़ी का पीछा किया. जिसके बाद बुलाकरपुर पंचायत अंतर्गत सोनार बाजार चौक के पास शराब कारोबारी गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया.

रीगा थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद मौके पर पहुंचे और कारोबारी के चार पहिया कार को जब्त कर लिया. जिसका नम्बर BR01AD2584 बताया जा रहा है. इस वाहन की तलाशी के बाद पुलिस को 39 पेटी नेपाली शराब मिली है. जिससे करीब 1170 बोतल शराब बरामद की गई. एसएसबी अवर निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि शराब कारोबारियों ने एसएसबी के जवानों पर 6 राउंड फायरिंग की. जिसमें काउंटर करते हुए एसएसबी ने भी 4 राउंड फायरिंग की. जिसके बाद शराब कारोबारी डर गए और अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले.



"घटना देर रात तकरीबन 10 बजे की है. जहां ठंड के कारण लोग शाम बीतते ही खाना पीना के बाद सो जाते हैं. इसी क्रम में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी. उस समय तकरीबन एक दर्जन राउंड गोली चलने की आवाज आई थी. कुछ देर बाद बाहर देखने निकले तब तक वहां पर भारी संख्या में एसएसबी के जवान मौजूद हो गए. इसी डर से वहां से कारोबारी वहां से निकल गए".- स्थानीय

