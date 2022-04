सीतामढ़ी: राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बदमाश लगातार लूट और हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (criminal incident in sitamarhi) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र का है. जहां अपराधियों ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह (Former Minister of Bihar Mahachandra Prasad Singh) के निजी सचिव राहुल कुमार को गोली मार दी (Former minister personal secretary Rahul Kumar shot dead ). जिससे उनकी मौत हो गयी. पूर्व मंत्री के निजी सचिव को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

ये भी पढ़ें- पटना के नौबतपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, हत्यारों को तलाश रही पुलिस

घर में अपराधियों ने मारी गोली: जानकारी के मुताबिक, पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह के निजी सचिव राहुल कुमार अपने घर पर सुप्पी थाना क्षेत्र के ढेग गांव में थे. वह घर में थे तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी. जिससे उनकी मौक पर मौत हो गयी. राहुल कुमार को गोली मारे जाने की सूचना थोड़ी देर में ही पूरे इलाके में फैल गयी. सूचना मिलने पर भारी संख्या में लोग भी वहां पहुंच गये. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है.

शादी समारोह में गया था परिवार: इस मामले में पुलिस हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है. दरअसल, राहुल कुमार की जब हत्या हुई उस समय घर में केवल उनकी मां थी और उनका पूरा परिवार किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था. वहीं, सुप्पी थानाध्यक्ष मंजर आलम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला धारदार हथियार से मारने या गोली मारने का लग रहा है. मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा. परिजनों के आने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना में जमीन विवाद को लेकर महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP