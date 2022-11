सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी मंडल कारा के अंदर पांच मोबाइल बाहर से फेंके (Mobile Thrown From Outside In Sitamarhi Jail) गए. जेल के अंदर मोबाइल फेंकने के लिए बगल की बिल्डिंग यानी कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग के पिछले हिस्से का उपयोग किया गया. ये बिल्डिंग जेल की दीवार से लगा हुआ है. लेकिन बदमाशों की यह कोशिश उस समय असफल हो गयी, जब जेल की गुमटी नंबर तीन पर तैनात कक्षपाल सुरेंद्र कुमार और अशोक कुमार सिंह की नजर बंडल में बंद मोबाइलों पर पड़ गयी. उन्होंने तत्काल मोबाइल मिलने की सूचना जेल अधीक्षक को दी. मामले की शिकायत डुमरा थाने में कर दी गयी है.

कक्षपाल की नजर मोबाइलों पर पड़ी: मामले की जानकारी देते हुए सीतामढ़ी जेल अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि गुमटी संख्या 3 की तरफ जब जेल सुरक्षा में तैनात कक्षपाल सुरेंद्र कुमार और अशोक कुमार सिंह टहल रहे थे. इसी दौरान दीवार के पास से बंडल में रखा 5 मोबाइल मिला. कक्षपाल से मामले की जानकारी मिलने के बाद जेल अधीक्षक ने डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. माना जा रहा है कि बगल की बिल्डिंग में कोऑपरेटिव बैंक है. उसी बिल्डिंग से मोबाइल जेल कें अंदर फेंका गया होगा.

"गुमटी संख्या 3 की तरफ जब जेल सुरक्षा में तैनात कक्षपाल सुरेंद्र कुमार और अशोक कुमार सिंह टहल रहे थे. इसी दौरान दीवार के पास से बंडल में रखा 5 मोबाइल मिला. डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है" -मनोज कुमार सिन्हा, सीतामढ़ी जेल अधीक्षक

खंगाला जा रहा सीसीटीवी फुटेज: मामले की शिकायत मिलते ही डुमरा थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जेल और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. पुलिस के अनुसार बदमाशों की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि पहले भी सीतामढ़ी मंडल कारा से छापेमारी के दौरान मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान मिल चुके हैं. यहां पर बंद अपराधी मोबाइल फोन के जरिए रंगदारी और अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं.