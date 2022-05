सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड में हल्की और पहली बारिश में ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है. जिसके चलते नदी किनारे बसे गांव में लोग दहशत में आ गए हैं. नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश (Rain in water acquisition area of Nepal) के कारण प्रखंड से बहने वाली हरदी नदी के जलस्तर में सोमवार को अचानक वृद्धि (Flood in Hardi river originating from Nepal) हो गई. जिससे परवाहा लालबंदी पथ में लहुरिया मदरसा के समीप सड़क पर पानी का तेज बहाव होने लगा है.

हरदी नदी का बढ़ा जलस्तर: हरदी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी (First rain in sitamarhi caused flood) के चलते परवाहा लालबंदी पथ पर आवागमन चुनौती बन गई है. लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहन को इस तरफ से उस तरफ ले जा रहे हैं. बता दें कि पिछले साल हरदी नदी ने धारा बदल ली थी, जिसके बाद से पूरे बरसात में परवाहा लालबंदी पथ पर नदी का बहाव होता रहा है. हालांकि, जहां नदी बह रही है, वहां पुल निर्माण का कार्य आरंभ है. लेकिन, पुल निर्माण कार्य अभी शुरुआती दौर में है और बाढ़ का खतरा अभी से मंडराने लगा है. जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है.

जिला प्रशासन ने नहीं की कोई तैयारी: बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है. हालांकि, इसको लेकर जिला अधिकारी लगातार बैठक करते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई मुकम्मल तैयारी नहीं की गई. परिहार प्रखंड समेत बैरगनिया में बागमती और आधवारा समूह की नदियों में तेज पानी का बहाव होता है, जिससे लोगों के लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है.

