सीतामढ़ीः बिहार के सीतामढ़ी से भीषण अगलगी की घटना सामने आई है. जहां 16 दुकानें आग के शोलों में धु-धुकर जल (Fire Broke Out In Many Shop In Sitamarhi) गईं. इस घटना में दुकानदारों की करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई. घटना के बाद पूर्व विधायक राम नरेश यादव (Former MLA Ram Naresh Yadav) ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार से सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया.

जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के समीप सोनबरसा बाजार में बीती रात अचानक 16 दुकानों में आग लग गई. जिसके बाद वहां काफी अफरा-तफरी मच गई. वहीं, स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया. लेकिन उस वक्त तक तकरीबन एक करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉट सर्किट के कारण लगी होगी. हालांकि आग लगने की असल वजह अभी पता नहीं चल सकी है.





मौके पर पहुंचे पूर्व विधायकः घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के पूर्व विधायक राम नरेश यादव अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ितों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया. पूर्व विधायक ने कहा कि वह इसको लेकर वो जिलाधिकारी से भी बात करेंगे और आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाली सहायता दुकानदारों को दिलवाएंगे.



दुकानदारों में मायूसीः अगलगी की इस घटना में संजीत राज, प्रमिला देवी, राजकुमार पासवान के किराना दुकान, रंजीत साह, विशाल कुमार, राजकरण पासवान, लालबाबू पासवान, संजय महतो, रामाशीष राय, विद्या भूषण कुमार, मनीष कुमार, राजेश कुमार, शंकर शाह, राजेंद्र महतो, शंकर महतो, तपेश्वर महतो की दुकान जलकर राख हो गई. आपको बता दें कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के लोग भी भारत के रास्ते सोनबरसा बाजार में आकर अपने दैनिक उपयोग की सामग्री खरीदते हैं. इन दुकानों में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है. वहीं, दुकानदारों को अब अपने भविष्य और परिवार चलाने की चिंता सताने लगी है.

