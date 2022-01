सीतामढ़ी: भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों लगातार अपराधी तांडव (Sitamarhi Crime ) मचा रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार की शाम बाइक पर सवार अपराधियों ने पिता पुत्र (Father And Son Shot By Criminals In Sonbarsa Sitamarhi) को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया. अपराधियों ने उनके पास से 1 लाख रुपये छीन लिए और मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों के सहयोग से पिता पुत्र को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पढ़ें- भागलपुर में स्कूटी सवार युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

सोमवार को सोनबरसा थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव (Crime In Inderwa Village Sonbarsa ) निवासी शंकर दास अपने पुत्र सुशील दास के साथ सोनबरसा बैंक से 1 लाख (1 lakh loot from father son in Sitamarhi) रुपये निकालकर अपने हीरो होंडा बाइक से घर जा रहे थे. इसी दौरान एसएसबी कैंप नरकटिया के समीप तीन बाइक पर सवार छह अपराधियों ने शंकर दास से रुपया छीन लिया. इतना ही नहीं अपराधियों ने विरोध करने पर पिता पुत्र को एक एक गोली भी मार दी. जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. फिलहाल दोनों घायल पिता पुत्र का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है.

पढ़ें- पहले बम फेंक कर किया धुआं-धुआं फिर 5 लाख से अधिक के जेवरात लूटकर फरार

इधर मामले की जानकारी मिलते ही सोनबरसा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. मामले को लेकर पूछे जाने पर एसडीपीओ सदर रामाकांत उपाध्याय (SDPO Sadar Ramakant Upadhyay) ने बताया कि, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी भी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP