सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में इन दिनों अपराध की घटनाएं ( Crime In Sitamarhi ) बढ़ गयी हैं. इसी के मद्देनजर जिला पुलिस लगातर अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ रही है. रविवार को सीतामढ़ी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 8 अपराधियों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार ( Eight Criminal Arrested In Dumra ) किया है.

गिरफ्तार अपराधियों के पास से बीते दिनों लूटी गई स्कॉर्पियो की भी बरामदगी की गई है. दरअसल जिले में डकैती की घटना पर रोकथाम के लिए एसपी हर किशोर राय ने डुमरा थानाध्यक्ष जन्मेजय राय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है. टीम में बथनाहा थाना अध्यक्ष अशोक कुमार बाजपट्टी थाना अध्यक्ष अमिता सिंह टेक्निकल सेल के प्रभारी सुबोध कुमार को शामिल किया गया. टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वारदात करने के लिए अपराधी एक साथ जुटे हैं. बथनाहा थाना पुलिस बल के साथ टीम ने छापेमारी करते हुए अपराधी कमलेश गिरी रूपेश कुमार, अशोक शाह, सुनील शर्मा, नीरज गिरी, सुबोध कुमार, अमर गिरी और रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया है.



एसपी हर किशोर राय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से गठित टीम अपराध को लेकर पूछताछ कर रही है. जिसके बाद गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेजा जाएगा. सभी अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, जिंदा कारतूस, बाइक और एक स्कॉर्पियो भी बरामद किया गया है. एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों में से कई अपराधी का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है. कई पहले भी जेल जा चुके हैं.

