सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने घर में सोए बुजुर्ग दंपति (Double Murder In Sitamarhi) की धारदार हथियार से वार कर हत्या (Husband And Wife killed in Sitamarhi) कर दी. हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. वारदात को अंजाम देकर भागने के दौरान बदमाशों का एक लोडेड देसी कट्टा घर में गिर गया, जिसे घटनास्थल से पुलिस ने बरामद कर लिया है.

बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से वार कर हत्या : पुलिस के मुताबिक, शाहपुर सुमौल गांव के रहने वाले सीताराम राय (63) और उनकी पत्नी फूलो देवी (57) शुक्रवार की रात खाना खाकर अपने कमरे में सो गये थे. शनिवार की देर सुबह तक जब दोनों नहीं जागे तब घर के दूसरे सदस्यों को शक हुआ. कमरे में जाने पर दोनों का शव खून से लथपथ पाया गया.

हत्या की वजह तलाश रही पुलिस: इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घटनास्थल का जांच पड़ताल करने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

घर से कुछ दूरी पर सड़क पर गिरा एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों के भागने के क्रम में पिस्तौल गिर गया हो. सूत्रों के मुताबिक, मृतक ब्याज पर पैसा देते थे. आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया हो. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

''दोनो शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है. हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है.'' - सुबोध कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, सीतामढ़ी सदर