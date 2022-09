सीतामढ़ी: जिला मुख्यालय में नगर निगम और नगर परिषद का नामांकन चल रहा है (Nomination for municipal elections in Sitamarhi). प्रत्याशियाें और समर्थकों की भीड़ लगी रहती है. सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब बैरगनिया पुलिस ने नगर परिषद, बैरगनिया के उपमेयर पद पर नामांकन कर बाहर निकले धीरज सिंह काे गिरफ्तार कर लिया (Deputy Mayor candidate arrested after nomination ). वह हथियार के बल पर महिला के साथ रेप मामले का आराेपी है.

मंगलवार को काेर्ट में किया जाएगा पेशः पुलिस काे धीरज सिंह के जिला मुख्यालय के सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने के लिए पहुंचने की जानकारी पूर्व से थी. उप मेयर प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सदर अनुमंडल के कार्यालय के सामने मौजूद थी. मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धीरज को मंगलवार को काेर्ट में पेश किया जाएगा. हथियार के बल पर महिला के साथ ज्यादती मामले में उसकी तलाश थी. मामले के अन्य आराेपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

क्या है मामलाः मामले को लेकर थानाध्यक्ष रणवीर कुमार झा ने बताया कि नगर के अशोगी गांव निवासी राजकुमार सिंह ने अपने परिवार के सदस्यों की सहमति से अपने करीबी पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर थाना क्षेत्र की एक दम्पति से चार लाख रुपया उधार लिया था. उधार वापस मांगने पर राजकुमार ने हथियार के बल पर महिला के साथ रेप किया. पीड़िता द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में तीन नवम्बर 2021 को मामला दर्ज किया गया. दर्ज कांड में राजकुमार सिंह, उनकी पत्नी, पिता बद्री सिंह, मा और भाई धीरज सिंह को आरोपित किया गया था. थाना अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार को सीतामढ़ी में धीरज उपमेयर पद का नामांकन कर बाहर निकला तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली.



"महिला के साथ हथियार के बल पर शारीरिक शोषण मामले में उप मेयर पद के प्रत्याशी धीरज सिंह की तलाश थी. नामांकन के बाद बाहर निकलते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मंगलवार काे काेर्ट में पेश किया जाएगा" -रणवीर कुमार झा, थानाध्यक्ष