सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में ट्रेन से कटकर शख्स की मौत (Man Dies After Being Hit By Train in Sitamarhi) हो गई. रुनीसैदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेलखंड पर युवक रेलवे ट्रैक को पार कर दूसरी ओर किसी काम से जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ. दरअसल इलाके में काफी ठंड होने की वजह से काफी कोहरा फैला हुआ है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वह कोहरे की धुंध में ट्रेन को नहीं देख पाया होगा. युवक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- जमुई: ट्रेन की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की मौत

कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आया शख्स: यह हादसा मंगलवार सुबह को हुआ है. उस वक्त घना कोहरा छाया था. सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे खंड पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने शव को रेलवे ट्रैक से उठाकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया. जब इस बात की खबर आसपास के गांवों में फैली तब तब रेलवे लाइन के आसपास में कई लोगों की भारी भीड़ जुट गई. जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. विभागीय कर्मियों ने रेलवे जीआरपी को सूचना दी. जिसके बाद शव को वहां से हटाकर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है.



मौके पर पहुंची रेल पुलिस: इधर, रेलवे लाईन पर युवक की मौत की सूचना के बाद रेलवे जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची. उसके बाद शव को निर्दयता के साथ रेलवे लाईन से हटाया. इसके बाद शव को स्थानीय पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है. जिसके बाद स्थानीय लोगों में जीआरपी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- भोजपुर: ट्रेन की चपेट में आकर अज्ञात युवक की मौत