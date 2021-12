सीतामढ़ी: बिहार में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर (Third Wave of Corona) को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है. वहीं, सीतामढ़ी के बैरगनिया से स्वास्थ्य विभाग (Negligence Of Health Department In Sitamarhi) की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां एक मृत महिला को कोविड-19 का वैक्सीन लगाए जाने का मैसेज और प्रमाण पत्र जारी किया गया है.

दरअसल, मामला जिले के भारत-नेपाल सीमा से सटे बैरगनिया प्रखंड का है. जहां, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिना वैक्सीनेशन के ही मृत महिला का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया है. जबकि बीते कुछ समय पहले समस्तीपुर के सेवानिवृत्त दारोगा की मृत पत्नी को बैरगनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के RBSK टीम–2 ने कोविड के टीका की दूसरी डोज 14-12-2021 को निर्गत कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना के दारोगा के पद से सेवानिवृत्त हुए निर्मल कुमार मूल रूप में दरभंगा टावर चौक के रहने वाले हैं, लेकिन सेवानिवृति के बाद से वो नगर पंचायत बैरगनिया के वार्ड-15 बाजार समिति मुख्य गेट के पास अपना घर बनाकर सपरिवार रहते हैं. उन्होंने बताया कि, बीते 4 अप्रैल 2021 को उनकी पत्नी माला देवी ने कोविड टीका की प्रथम डोज ली थी. हाल के महीने में उनकी तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए पटना ले जाया गया. जहां, इलाज के क्रम में ही 24 नवम्बर 2021 को माला देवी की मौत हो गयी.

वहीं, महिला की मौत के बाद 14 दिसम्बर 2021 को माला देवी को कोविड का दूसरा टीका देने का मैसेज के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फेमली वेलफेयर, भारत सरकार से कोविड-19 टीका का प्रमाण-पत्र भी निर्गत हुआ है. मृत महिला को कोविड टीका लगाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है.

परिजनों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा करके मृत व्यक्ति का भी मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रही है. सिविल सर्जन ने बताया कि मोबाइल नंबर की गड़बड़ी की वजह से दूसरी डोज का टीका लगने का मैसेज निर्गत हुआ होगा, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं हो सकती है. दरअसल, कोविड का टीका लिए बगैर ही क्षेत्र के कई लोगों के मोबाइल पर टीका लेने का मैसेज आ चुका है जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण हैं.

