नेपाल में बिहार पुलिस की पिटाई

सीतामढ़ी: एक पुरानी कहावत है भारत और नेपाल में बेटी और रोटी का संबंध है लेकिन रविवार की शाम पड़ोसी देश नेपाल के सरलाही जिले के नवलपुर में अपराधियों को गिरफ्तार करने गई बिहार पुलिस को नेपाली नागरिकों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी. वहीं स्थानीय नागरिकों ने भारतीय पुलिस को नेपाली पुलिस के हवाले कर दिया. (bihar police beaten up in nepal) (sitamarhi police beaten up in nepal )

नेपाल में बिहार पुलिस की पिटाई: चर्चा और वीडियो फुटेज (sitamarhi police thrashed video viral) के अनुसार नेपाली नागरिकों ने भारतीय पुलिस को जेल भेजने को लेकर नवलपुर के मुख्य सड़क को जाम कर जमकर हंगामा किया.मामला भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार डकैती की घटना को अंजाम देने से जुड़ा है. यूपी के आभूषणों को डकैतों के द्वारा पड़ोसी देश नेपाल के स्वर्ण व्यवसायियों के हाथों बेचने की सूचना पर रविवार को भारतीय पुलिस नवलपुर के स्वर्ण व्यवसायी गुड्डू साव से पूछताछ करने गई थी. इसी दौरान गुड्डू के शोर मचाने के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भारतीय पुलिस को खदेड़ दिया. इसी दौरान अन्य पुलिसकर्मी भागने में कामयाब रहे लेकिन एक पुलिसकर्मी को नेपाली नागरिकों ने दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी.

पुलिस से मारपीट का वीडियो वायरल: पड़ोसी देश नेपाल के सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, तो कोई कह रहा है कि नेपाली पुलिस के द्वारा भारतीय पुलिस को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. वहीं पुलिस सूत्रों की मानें तो मामले को लेकर बिहार के खुफिया विभाग के द्वारा पूरी रिपोर्ट की जानकारी ले ली गई है. अब देखना है कि मामले में भारतीय पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर नेपाली पुलिस के चंगुल भारतीय पुलिस को छुड़ाती है.