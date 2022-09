शेखपुराः बिहार के शेखपुरा में शराबबंदी (liquor ban in bihar) को लेकर सख्ती करने पर लोगों ने उल्टे उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय पर हमला (Villagers attack on Excise office in Shiekhpura) कर दिया. इस दौरान उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मी शराब माफियाओं के सामने बिलकुल बेबस नजर आए. दरअसल, उत्पाद विभाग की टीम ने कुछ ग्रामीणों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इसी से ग्रामीण आक्रोशित थे और इसी बात का फायदा उठाकर शराब माफियाओं ने लोगों को उकसा कर उत्पाद विभाग के कार्यालय पर हमला कर दिया. घटना बुधवार देर रात रियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनौल मुसहरी की है.

ये भी पढ़ेंः शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को खदेड़ा

शेखपुरा में उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय पर हमला

ग्रामीणों को शराब माफियाओं ने उसकायाः एक ओर सरकार व उच्चधिकारियों के निर्देश पर शराबबंदी लागू करने का दबाव है, तो दूसरी ओर उत्पाद विभाग के कर्मियों व अधिकारियों को शराब माफियाओं का कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है. बुधवार देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धनौल मुसहरी से कुछ शराबियों को गिरफ्तार किया. इससे आक्रोशित शराब माफियाओं ने ग्रामीणों की मदद से सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया.

हमले में उत्पाद विभाग के कई कर्मी घायलः उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में अचानक हुए हमले से उत्पाद कार्यालय में उपस्थित पुलिसकर्मी व अधिकारी सम्भल नहीं पाए और ईंट पत्थर से किसी का सिर फूट गया, तो कोई पत्थर से चोटिल हो गया. हमला इतना जबरदस्त था की पुलिसकर्मियों को छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी. उत्पाद पुलिस थाना को लोगों ने चारो तरफ से घेर लिया था. कार्यालय की खिड़कियां भी इस दौरान टूट गई और विभाग की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया. किसी तरह से कर्मियों ने जान बचाई.

समय से नहीं पहुंची सदर थाना पुलिसः इस बाबत सहायक उत्पाद निरीक्षक प्रीति कुमारी ने बताया की सैकड़ों की संख्या में आये लोगों के हमले से होमगार्ड व सैप के जवान घायल हुए हैं. घटना की सूचना सदर थाना को दे दी गयी थी, लेकिन थाने से पुलिस कर्मी देर से पहुंचे. इससे सभी हमलावर मौके से भाग खड़े हुए. वहीं भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए उत्पाद पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी. तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आ सकी.

"सैकड़ों की संख्या में आये लोगों ने उत्पाद थाने पर हमला कर दिया. इस हमलें में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. हमले से होमगार्ड व सैप के जवान घायल हुए हैं. घटना की सूचना सदर थाना को दे दी गयी थी, लेकिन थाने से पुलिस कर्मी देर से पहुंचे. इससे सभी हमलावर मौके से भाग खड़े हुए. वहीं भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए उत्पाद पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी " - प्रीति कुमारी, उत्पाद निरीक्षक

ये भी पढ़ेंः बिहार में शराब माफियाओं का 'खूनी' खेल, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा- बदमाशों में बढ़ी बौखलाहट