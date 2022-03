शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में होली (Holi in Sheikhpura) खेलने के बाद दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया एक किशोर पानी में डूब (Teenager drowned in pond in Sheikhpura) गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. किशोर के डूबने के बाद उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और उसके शव को काफी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला. इस घटना के बाद से गांव में मातम छा गया. घटना चेवाड़ा प्रखंड के एकरामा पंचायत के बेलखुण्डी गांव की है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि बेलखुण्डी गांव में सभी लोग कीचड़ की होली खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशियां मना रहे थे. गांव में युवा इधर-उधर भाग दौड़कर एक दूसरे को कीचड़ लगा रहे थे. कीचड़ की होली खेलने के बाद सभी नहाने के लिए चले गए. इसी दौरान कुछ युवाओं की टोली रजौरा गांव के तालाब में नहाने के लिए चली गई.

उसी टोली में बेलखुण्डी गांव के जयराम यादव का 15 वर्षीय पुत्र हरिनंदन कुमार भी शामिल था. तालाब में नहाने के दौरान हरिनंदन गहराई में चला गया और वह डूब गया. जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई. काफी मशक्कत के बाद तालाब से मृतक के शव को निकाला गया. इस मौत की घटना से गांव में होली का माहौल मातम में बदल गया.

