शेखपुराः शादी के बाद किसी और से प्यार करना एक महिला कॉन्स्टेबल (Reason Behind Death Of Constable Priya) को महंगा पड़ गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. दरअसल महिला कॉन्स्टेबल ने जब अपने प्रेमी से शादी की बात की तो उसने इंकार कर दिया. पहले से ही पति के साथ विवाद में उलझी महिला सिपाही इस बात से काफी आहत हुई और उसने सल्फास खाकर अपनी जान (Female constable Commits Suicide In Sheikhpura) दे दी. ये कदम उठाने से पहले उसे अपने दो बच्चों का भी ख्याल नहीं आया.

ये भी पढ़ेंः बिहार के कैमूर में महिला सिपाही ने की आत्महत्या

सिपाही पद पर तैनात था महिला कांस्टेबल का प्रेमीः पूरा मामला शेखपुरा सिविल कोर्ट में कार्यरत महिला कांस्टेबल प्रिया कुमारी का है. जिनके दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा 14 साल का है और दूसरी बेटी 11 साल की है. पटना जिला के बिहटा निवासी पति सुनील कुमार झारखंड पुलिस में तैनात हैं. जानकारी के अनुसार प्रिया कुमारी के जमुई पोस्टिंग के दौरान बिहार पुलिस में सिपाही पद पर तैनात शादीशुदा नीतीश कुमार से प्यार हो गया. जिसके बाद दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे. जब इस अफेयर की खबर प्रिया के पति सुनील कुमार को लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया. लेकिन वो पति की बात मानने को तैयार नहीं हुई. जिसका नतीजा ये हुआ की दोनों पति-पत्नी में अक्सर विवाद होने लगा.

ये भी पढ़ेंः Patna Fortuner Hit Case: महिला सिपाही बबिता कुमारी को स्थिति नाजुक, एम्स में किया गया शिफ्ट

एसपी ने की थी विवाद को सुलझाने की कोशिशः बताया जाता है कि शेखपुरा एसपी कार्तिकेय के.शर्मा ने भी दोनों पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. इस बीच प्रेमी नीतीश कुमार ने महिला सिपाही से शादी से करने से इंकार कर दिया. महिला कांस्टेबल से उसके प्रेमी ने ना सिर्फ प्यार का ढोंग रचाया, बल्कि उसका आर्थिक दोहन भी किया. पति से विवाद और प्रेमी के शादी से इंकार करने पर बीते मंगलवार को आहत प्रिया को कुछ समझ नहीं आया और उसने सल्फास घोलकर पी लिया. जिसकी सूचना मिलते ही एसपी कार्तिकेय के.शर्मा ने कुछ पुलिसकर्मियों को भेजकर प्रिया को गंभीर अवस्था में निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. प्रिया द्वारा जहर पीने की खबर सुनकर पति सुनील कुमार सुमन भी शेखपुरा पहुंच गए. अस्पताल में चिकित्सकों ने प्रिया कुमारी की स्थिति में सुधार लाने की भरपूर कोशिश की लेकिन बुधवार को दिन में प्रिया कुमारी को बेहोशी की अवस्था में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.





आखिर क्यों बनते है विवाहेतर संबंधः आपको बता दें कि शादीशुदा लोगों के बीच प्यार होना अब आम हो चला है, लेकिन इसका खामियाजा ज्यादातर मामलों में महिलाओं को भुगतना पड़ता है. कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं, जो शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच में 'वो' आ जाता है. इसका सबसे प्रमुख कारण बेमेल शादी होने की बात सामने आती है. अक्सर देखा जाता है कि एक पिता अपनी सुंदर पुत्री की शादी ऐसे युवक के साथ कर देते है जो उनकी बेटी को पसंद नहीं आते, ऐसी परिस्थिति में भी लड़कियां शादी के बाद पराये पुरुष की ओर आकर्षित होकर उनकी ओर खींची चली जाती हैं. दूसरे मामले में ये भी देखा जाता है की पति-पत्नी के बीच विवादों में एक अन्य पुरुष हस्तक्षेप कर पत्नी की सहानुभूति प्राप्त कर लेता हैं. ऐसे मामलों में पत्नियां पराये पुरुषों से संबंध स्थापित कर लेती है, मामला सामने आने पर उनकी जिंदगी में न सिर्फ तूफान खड़ा होता है बल्कि प्रेमी द्वारा ठुकराये जाने पर महिलाएं आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेती है.

आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने के उपायः समाजशास्त्रियों की माने तो आत्महत्या एक निराश एवं विकृत मानसिकता का परिचायक है. लिहाजा इस तरह की घटना को समाज में तिरस्कृत करने की आवश्यकता है ताकि आत्महत्या की घटना पर विराम लग सके. समाज शास्त्री ये भी कहते है कि आत्महत्या करनेवाले व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में जाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्तियों को सबक मिल सके. क्योंकि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तब वह अपने पीछे एवं समाज के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर जाता है. इसमें कई परिवार बिखर जाते है, उसके सपने टूट जाते हैं और अपने पीछे छोड़ गए माता-पिता एवं बच्चों की जन्दगी भी तबाह कर जाती हैं. लिहाजा कायरतापूर्ण घटना की सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है.