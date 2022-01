शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में भी कोरोना के नये वेरिएंट ओमीक्रॉन (New variant of Corona Omicron) ने दस्तक दे दी है. इसकी पुष्टि आरटीपीसीआर जांच से हुई है. ओमीक्रॉन के नए संक्रमित मिलने (Omicron infected found in Sheikhpura) से जिले में हड़कंप मच गया है लेकिन राहत की बात यह है कि उक्त संक्रमित 4 दिनों में ही निगेटिव हो गए हैं. वहीं, सोमवार को विभिन्न माध्यमों से किए गए जांच में सिविल सर्जन के साथ-साथ दो एएनएम को कोरोना संक्रमित पाया गया. वहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची में आरटीपीसीआर जांच से कुल 22 संक्रमित मिले हैं.

गौरतलब है कि जिले में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का संक्रमण काफी तेजी फैला है. इससे जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गयी है. इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने बताया कि 4 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे. जिसे जीनोम जांच के लिए पटना भेजा गया. जहां नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की पुष्टि की गई लेकिन सोमवार को पुनः जांच में ओमीक्रॉन से संक्रमित मरीज काे नेगेटिव पाया गया. इससे स्वास्थ्य विभाग राहत महसूस कर रहा है. वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में युद्ध स्तर पर कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में 11,325 सैंपलों की जांच की गयी. इसमें आरटीपीसीआर के माध्यम से 5581, ट्रू नेट के माध्यम से 67 एवं एंटीजन के माध्यम से 5667 सैंपलों की जांच हुी है. 1 जनवरी से 9 जनवरी तक अरियरी पीएचसी में 1890, बरबीघा में 2774, चेवाड़ा में 772, घाटकुसुंबा में 405, शेखोपुरसराय में 237, शेखपुरा पीएचसी में 3188 और सदर अस्पताल में 498 सैंपलों की जांच की गयी है. साथ ही बढ़ते कोरोन संक्रमण को देखते हुए जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जांच शिविर लगाकर अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा रही है.

