शेखपुराः बिहार के शेखपुरा जिले में नवगठित दो में से एक नगर पंचायत शेखोपुरसराय का परिसीमन (Delimitation of shekhopur sarai Nagar Panchayat) तय हो गया है. शेखोपुरसराय नगर पंचायत में 15 वार्डों का गठन (Formation of 15 wards for shekhopur sarai) किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार शेखोपुरसराय नगर पंचायत के वार्ड गठन का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार प्रकाशन के बाद 24 फरवरी तक दावा-आपत्ति ली जाएगी. दावा-आपत्ति शेखोपुरसराय बीडीओ अमरेंद्र कुमार अमर के पास दी जाएगी. गठित सभी वार्ड का अमीन से नजरी नक्शा भी तैयार कर लिया गया. आठ मार्च को इसके गजट का प्रकाशन हो जाएगा.

वहीं, चेवाड़ा को भी नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है. आने वाले दिनों में यहां नगर पंचायत के तहत वार्ड सदस्य का चुनाव भी कराया जाएगा. लेकिन अभी तक चेवाड़ा में कितने वार्ड होंगे, कौन वार्ड कितना से कितना जनसंख्या पर आधारित रहेगा. इसका परिसीमन भी अभी तक नहीं हो पाया है.

नगर पंचायत बनने के बाद लोग नगर पंचायत वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ने को आतुर दिख रहे हैं. लेकिन अभी तक नगर पंचायत में कितने वार्ड रहेंगे, इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को भी नहीं है.

इस संबंध में बीडीओ मो. आरिफ रहमान ने बताया कि अभी विभाग द्वारा हमें कोई पत्र इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है. इस वजह से नगर पंचायत चुनाव में वार्ड और परिसीमन का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. विभाग से पत्र और दिशा निर्देश मिलने के बाद इस पर कार्य शुरू किया जाएगा.





नव गठित शेखोपुरसराय नगर पंचायत में वार्ड वार आबादी

शेखोपुरसराय: कुल आबादी 2,2748 (एससी- 4806, एसटी- 18)

वार्ड नंबर 1: 1659(एससी : शून्य व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 2 : 1647(एससी : शून्य व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 3: 1646(एससी : 556 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 4: 1598(एससी : 321 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 5 : 1520(एससी : 459 व एसटी : 03)

वार्ड नंबर 6 : 810(एससी : 721 व एसटी : 06)

वार्ड नंबर 7 : 1585(एससी : शून्य व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 8 : 1587 (एससी : 316 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 9 : 1482 (एससी : 289 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 10 : 1376 (एससी : शून्य व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 11 : 1376 (एससी : 412 व एसटी : 06)

वार्ड नंबर 12 : 1376 (एससी : 577 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 13 : 1577 (एससी : 52 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 14 : 1495 (एससी : 485 व एसटी : शून्य)

वार्ड नंबर 15 : 2012 (एससी : 612 व एसटी : 03)



शेखोपुरसराय नगर पंचायत के लिए आपत्तियों की प्राप्ति 11 फरवरी से 24 फरवरी तक की जाएगी. प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 13 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा. वार्डों की सूची तैयार कर उसका प्रमंडलीय आयुक्त को अनुमोदन 28 फरवरी से पांच मार्च तक होगा. वहीं, अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन आठ मार्च को होगा.

