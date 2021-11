शेखपुरा: जिले के बरबीघा प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर उम्मीदवारों ने मतदान कर्मियों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप (Polling Workers Influencing Elections) लगाये. पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंट ने इसका विरोध भी किया. वहीं, पिजड़ी पंचायत में मतदान के दौरान स्थानीय लोगों ने पीठासीन पदाधिकारी पर एक मुखिया के पक्ष मे वोट (Vote in Favor of Mukhiya ) दिलाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया. इस दौरान लोगों की पुलिस से भी कहासुनी हुई. जिससे गुस्साये एक पुलिसकर्मी ने रायफल तान दी (Policeman Pointed Rifle). हालांकि कि उसके साथियों ने उसे शांत कराया. यह दृश्य देखकर लोग दहशत में आ गये और मतदान केंद्र पर भगदड़ (Stampede at Polling Station) की स्थिति मच गई.

बता दें कि चुनाव प्रभावित करने को लेकर पिजड़ी पंचायत में मतदान केंद्र पर दो पक्षों के बीच हंगामा होने लगा. इस दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया और भीड़ को मतदान केंद्र से बाहर निकालने लगे. जिसके कारण पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों में कहासुनी (People Argue with Police in Sheikhpura) हो गयी और किसी ने एक पुलिस के जवान को धक्का दे दिया. जिससे आवेश में आकर एक पुलिसकर्मी ने मोर्चा संभालते हुए लोगों पर राइफल तान दी. जिससे वहां का माहौल पूरी तरह गर्मा गया. मौके पर अन्य पुलिसकर्मियों एवं मतदान कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद मामले को किसी तरह शांत कराया गया. जिस तरह से आवेश में आकर पुलिस जवान ने राइफल तानी अगर पुलिस कर्मी और मतदान कर्मी नही रोकते तो बड़ी घटना हो सकती थी

इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि मतदान केंद पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी निवर्तमान मुखिया मीनाक्षी किशोर के पक्ष में मतदान करने का दबाब बना रहे थे. जिसको लेकर पीठासीन पदाधिकारी एवं दूसरे प्रत्याशी पोलिंग एजेंट के बीच विवाद शुरू हो गया. जिसके बाद पोलिंग एजेंट ने इसकी सूचना मुखिया प्रत्याशी को दी. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में प्रत्याशी के समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंच गए और हंगामा मचाने लगे. वहीं, भीड़ को समझाने बुझाने में किसी ने पुलिस जवान को धक्का (Push the Policeman) दे दिया. जिससे आक्रोशित पुलिस जवान ने राइफल तान दिया.

वहीं, सूचना मिलते ही डीडीसी सत्येंद्र सिंह व डीएसपी कल्याण आनंद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत करवाकर वोटिंग जारी कराया. डीएसपी ने कहा कि उग्र भीड़ को देखते हुए इस तरह की कदम पुलिस के जवान द्वारा उठाया गया है. जिसकी जांच की जा रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न करा लिया गया है.

