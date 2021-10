शेखपुरा: बिहार की शेखपुरा पुलिस ने बरबीघा थाना क्षेत्र (Barbigha Police Station Area) में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट और गोली बारी (Fighting and Firing During Idol Immersion)के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने बरबीघा में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 32 लोगों को गिरफ्तार (32 People Arrested in Sheikhpura) कर लिया है. वहीं, घटना में शामिल अन्य असामाजिक तत्वों को चिंहित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभाकर किसे खुश करना चाहते हैं तेजस्वी: BJP

बता दें कि रविवार को बरबीघा थाना क्षेत्र के सामाचक मोहल्ले में विपरीत दिशा से आ रही विसर्जन जुलूस में शामिल ट्रॉली को साइड करने को लेकर दो पक्षों में भारी विवाद हुआ था. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर मारपीट हुई थी और गोली भी चली थी. उसी को लेकर शेखपुरा पुलिस द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में एसडीपीओ कल्याण आनंद के साथ शेखपुरा, बरबीघा, मिशन ओपी, महिला थाना, चेवाड़ा थाना और थाना पुलिस के अधिकारी व जवान शामिल थे.

देखें वीडियो

इस संबंध में पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि नारायणपुर से 20 और सामाचक गांव से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों तरफ से जुलूस में शामिल डीजे को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस मौके से बड़ी संख्या में तलवार, लाठी और डंडे को भी बरामद किया गया है. कागजी कार्रवाई के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें- घर में साथ-साथ पर चुनावी मैदान में विरोधी, उपचुनाव में कुछ ऐसा है पप्पू यादव-रंजीत रंजन के बीच मुकाबला