शिवहर: बिहार के शिवहर में बागमती नदी के किनारे (Dead body found on the banks of Bagmati river) मिट्टी खोद कर महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है. शव की पहचान तरीयानी थाना क्षेत्र के कुम्हारार गांव निवासी सुन्दर राय की पत्नी 22 वर्षीय खुशबु कुमारी के रूप में की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए शिवहर सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मृतका के पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

पिता ने गुमशुदगी का दिया था आवेदन: घटना के संबंध में थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मृतका के पिता विश्वनाथ सहनी बेटी के गुमशुदगी का आवेदन सीतामढ़ी थाने में आवेदन दिया था. जिसमें कहा कि कुम्हारार गांव के सुन्दर राय ने मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसा कर शादी कर ली. उसके बाद से उसके साथ मारपीट करता रहता था. दो दिन से बेटी से बात नहीं हुई तो मैं कुम्हारार बेटी से मिलने गया. लेकिन मेरी बेटी अपने पति के घर पर नहीं मिली. मुझे शक है कि मेरी बेटी को मार कर जला दिया है या गायब कर दिया है.

"शव की पहचान पिता द्वारा किये जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शिवहर सदर अस्पताल भेजा गया है. मृतका के पति और अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. हत्या कैसे हुई इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा. मामले में अनुसंधान जारी है." -चंदन कुमार,थानाध्यक्ष



बागमती नदी किनारे से मिला शव:थानाध्यक्ष ने आगे कहा कि आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी अनंत कुमार राय को सूचना दी गई. उनके द्वारा सीतामढ़ी एसपी से संपर्क किया गया. सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के बीडीओ को दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया. सूचना के आधार पर महिंदवारा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव के बागमती नदी के किनारे मिट्टी खोद कर मृतका का शव बरामद किया गया.