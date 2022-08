शिवहर : जिले के शिवहर प्रखंड के ताजपुर गांव (Tajpur Village of Sheohar Block) स्थित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर की अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की (Villagers lock the school against headmaster's arbitrariness) और धरना-प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने हेडमास्टर के विद्यालय से हमेशा गायब रहने, पठन-पाठन में रुचि नहीं लेने, मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरतने और छात्र-छात्राओं के लिए बने शौचालय में ताल बंद रखने सहित कई गंभीर आरोप लगाए.

जिला प्रशासन को बुलाने की मांग: ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापक की लगातर अनुपस्थित से विद्यालय में पठन-पाठन का माहौल खत्म हो गया है. शौचालय में तालाबंदी रखने के कारण बच्चियों को शौच के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. अधिकांश बच्चियां स्कूल छोड़ कर शौच के लिए घर चली जाती हैं. जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को बुलाने की मांग की.

जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे स्कूल : ग्रामीणों के हंगामा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. ओमप्रकाश ने धरनास्थल पर पहुंच कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और ग्रामीणों को स्थिति में सुधार का भरोसा दिलाया. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों और बच्चों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों की बिन्दुवार जांच होगी. जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी के भरोसे पर ग्रामीणों ने अपना धरना-प्रदर्शन समाप्त किया.

