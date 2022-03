शिवहरः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) शिवहर (Students Protest In District Institute Of Education And Training Sheohar) में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बुधवार को फूट गया. परिसर में तालाबंदी कर नाराज छात्र-छात्राएं धरने पर बैठ गए. इस दौरान वे लगातार आर्थिक और मानसिक शोषण के विरोध में संस्थान प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. छात्र-छात्राएं जिला पदाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे. वहीं तालाबंदी की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं को समझा-बुझाकर आंदोलन को समाप्त करवाया.

डाइट में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का आरोपः अनुमंडल पदाधिकारी के सामने ही छात्रों ने डायट में जारी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी. मौके पर छात्रों ने आरोप लगाया कि व्याख्याता और डाइट प्रभारी डीपीओ मोहम्मद नासिर हुसैन आंतरिक मूल्यांकन में नंबर देने के लिए पैसा मांगते हैं. व्याख्याता उमेश कुमार बराबर धमकी देते हैं कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो आचरण प्रमाण पत्र खराब कर देंगे. छात्रों ने एसडीएओ को बताया है कि जो छात्र व्याख्याता के करीब नहीं है, उनको आंतरिक मूल्यांकन में नंबर मनमाने तरीके से दिया जाता है. छात्रों ने आरोप लगाया कि परिसर में विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव है और कंप्यूटर लैब बंद रहता है. छात्रावास का संचालन और खेलकूद की सुविधाएं नदारद है.

एसडीओ ने व्यवस्था में सुधार का दिया आदेशः मौके पर मौजूद छात्रों की शिकायत पर मानसिक एवं आर्थिक शोषण की शिकायत पर एसडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीओ (मध्यान भोजन योजना) सह डाइट प्रभारी मोहम्मद नासिर हुसैन को और डाइट के व्याख्याताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार से शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. तत्काल व्यवस्था में सुधार किया जाये. साथ ही छात्र-छात्राओं से अवैध रूप से वसूल की गयी राशि को अविलंब वापस करने का आदेश एसडीओ ने दिया.

