शिवहर: बिहार के शिवहर जिले में एसडीओ मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी की अध्यक्षता में (SDO Meeting On Land Dispute In Sheohar) जमीन विवाद को लेकर अंचल एवं थाना स्तर से प्राप्त मामलों के निष्पादन को लेकर एक बैठक की गई है. इस बैठक में एसडीपीओ समेत जिले के सभी अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में जानकारी दी गई कि, सभी थाना इलाके से शिवहर में 924 परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिसमें 5 फरवरी तक 882 मामलों का निष्पादन कर लिया गया है. फिलहाल जिले में 42 मामले लंबित हैं. एसडीओ ने सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को लंबित परिवाद पत्रों (Land Dispute In Sheohar) को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी के समक्ष पूरनहिया अंचल अधिकारी ने बताया कि, प्राप्त परिवाद पत्र के आधार पर कुल 192 मामले में से 5 फरवरी 2022 तक 184 मामले का निष्पादन हुआ है जबकि अभी भी 8 मामले लंबित हैं. पिपराही अंचल अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि, 145 मामले में से 5 फरवरी तक 140 मामले का निष्पादन किया गया है और 5 मामले अभी लंबित है. बैठक में शिवहर अंचल अधिकारी कहा कि कुल 192 मामले में से 189 मामले निष्पादित हैं, 3 मामले अभी लंबित है.

वहीं, बैठक में डुमरी कटसरी प्रखंड क्षेत्र के अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 146 मामलों में से 135 मामले निष्पादित हैं और 11 मामले लंबित है. जबकि तरियानी प्रखंड क्षेत्र के अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि हिरम्मा थाना क्षेत्र में कुल 54 मामलों में से 50 का निष्पादन हो चुका है और 4 मामले लंबित है. तरियानी थाना क्षेत्र में 123 मामलों में 115 मामलो का निष्पादन हो चुका है और 8 मामले लंबित है. जबकि तरियानी छपरा थाना क्षेत्र में 72 मामलों में से 69 मामलों का निष्पादन हो चुका है. 3 मामले फिलहाल लंबित है.



