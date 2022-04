शिवहर: बिहार के शिवहर में सड़क पार करते समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बस ने 9 वर्षीय बच्चे को ठोकर (Road Accident in Sheohar) मार दी. जिससे मासूम की घटनास्थल पर मौत हो गयी. बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत (Child Dies in Road Accident in Sheohar) की सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गये. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुबन-शिवहर पथ को जाम कर दिया और बस चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. घटना श्यामपुर भटहां थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है.

ये भी पढ़ें- गया में अज्ञात महिला की सड़क हादसे में मौत से भड़के लोगों ने ट्रक फूंका, अब डेड बॉडी ढूंढ रही पुलिस

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम: सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बस के खलासी को गिरफ्तार कर बस को जप्त कर लिया. इसके बाद ग्रामीणों से जाम समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण जाम समाप्त होने के लिए राजी नहीं हुए. उन्होंने पुलिस से चालक को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग पर अड़ गये. इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया और शव को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सड़क पार करते समय हादसा: इस दुर्घटना के संबंध में थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव ने बताया कि बच्चा सड़क पार कर घर जा रहा था. इसी क्रम बस के चपेट में आने से उसकी मौत घटनास्थल पर हो गईं. बच्चे की पहचान डुमरी गांव निवास धर्मेन्द्र ठाकुर के 9 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार के रूप में हुई है. जाम हटाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया गया. मृतक के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: पटना सिटी सड़क हादसे में मौत से भड़का गुस्सा.. पथराव के बाद आगजनी.. पुलिस ने किया लाठीजार्ज

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP