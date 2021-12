शिवहर: बिहार के शिवहर जिला में बिहार श्रम संसाधन विभाग (Bihar Labor Resource Department) के तत्वधान में जॉब कैंप का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय स्थित नियोजनालय कार्यालय (Employment Office in Sheohar) परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया (Organized One Day Job Camp in Sheohar) गया.

दरअसल, मंगलवार को आईआईएफएल समस्था फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा नियोजन हेतु एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया. जिला नियोजन पदाधिकारी रजिया ईदरीसी की अध्यक्षता में जॉब कैंप का आयोजन हुआ.

'प्रत्येक माह जिला नियोजनालय में एक जॉब कैंप का आयोजन किया जाता है जो पूरी तरह निशुल्क होता है. जॉब कैंप में आए आवेदक किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से सावधान रहें. किसी प्रकार का शुल्क देकर नौकरी देने वाले मैसेज अथवा फोन कॉल पर ध्यान नहीं दें.' - रजिया ईदरीसी, जिला नियोजन पदाधिकारी



जिला नियोजन पदाधिकारी ने सावधान किया है कि यदि कोई आवेदक स्वरोजगार करना चाहता है तो इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा समुचित मार्गदर्शन, व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित मार्गदर्शन सरकार द्वारा चलाई जा रही है. विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ ही विभिन्न विभागों, बैंकों आदि से नियोजनालय द्वारा संपर्क स्थापित कर आवेदक को शीघ्र योजनाओं का लाभ दिलवाने में सहायता भी प्रदान की जाती है.

कंपनी के प्रतिनिधि मोहम्मद इरफान एवं राहुल खत्री द्वारा जॉब कैंप में उपस्थित आवेदकों को कंपनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. कार्य की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया. कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि चयनित आवेदकों को वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास, पीएफ, ईएसआई, टर्म लाइफ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, पेट्रोल भत्ता, इंसेंटिव मेडिक्लेम, प्रथम शनिवार छुट्टी तथा वार्षिक बोनस इत्यादि की सुविधा दी जाएगी.



आयोजित जॉब कैंप के सफल संचालन में राहुल कुमार जिला कौशल प्रबंधन कृष्णा कुमार लिपिक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर कामोद ठाकुर के सक्रिय सहयोग सराहनीय रहा.

