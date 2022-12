शिवहर: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद, सूबे में शराब तस्कर (Liquor Smugglers in Bihar) और माफिया शराब कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं. पीने वाले, शराब पी रहे हैं. पुलिस शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में शिवहर में शराब करोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा के मदद से नगर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या 14 रसीदपुर गांव में छापेमारी कर सैकड़ों लिटर देशी निर्मित और अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने का समान बरामद कर नष्ट (Hundreds of liters liquor destroyed in Sheohar) किया है.

सैकड़ों लीटर देशी निर्मित शराब किया गया नष्ट: दरअसल जिले में शराब कारोबारियों और शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन के आदेश पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरा के मदद से नगर थाना क्षेत्र के नगर परिषद वार्ड संख्या 14 रसीदपुर गांव में छापेमारी कर सैकड़ों लिटर देशी निर्मित और अर्धनिर्मित शराब और शराब बनाने का समान बरामद कर नष्ट किया गया है.

छापामारी के दौरान सभी कारोबारी फरार: उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि छापेमारी के दौरान सभी कारोबारी फरार थे. जप्त किये गये सभी शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया है. कारोबारियों के गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जल्द ही कारोबारियों को गिरफ्तार किया जायेगा. ड्रोन कैमरे से आगे भी शराब और कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जायेगी. जिले को शराब मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है. स्थानीय पुलिस भी कदम-कदम पर सहयोग कर रही हैं.



