शिवहर: बिहार के शिवहर में हर्ष फायरिंग (Harsh firing in Sheohar) में तीन लोग घायल हो गए. घटना जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के अशोगी चौक की है, जहां बारात निकलने से पहले हर्ष फायरिंग में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो (Three injured in Harsh firing) गए. घायलों में दो लोगों को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया. वहीं, एक घायल गांव का ही सुकेश्वर सहनी को इलाज के लिए सीतामढ़ी के निजी अस्पताल मे भर्ती कराया गया है. उक्त घायल को जांघ में गोली लगी है. जबकि मामूली रूप से घायल 55 वर्षीय रामवृक्ष राम और 8 वर्षीया करीना कुमारी को स्थानीय पीएचसी से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.

घटना के संबंध में एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने बताया कि हर्ष फायरिंग की घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. अभियुक्त फिलहाल फरार हो चला है. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, घायल अजय सहनी ने बताया कि व्यापारी सीताराम चौधरी के बेटे की बारात निकलने वाली थी. इसी बीच पूर्व विवाद के कारण गोविंद चौधरी और हरिशंकर जायसवाल ने मेरे पिता को जान बूझकर अवैध आर्म्स से गोली मार दी. शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल घटना स्थल पर कैंप किये हुए है.

एसडीपीओ ने कहा कि हर्ष फायरिंग करने वाले दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वाहन चेकिंग और छापेमारी जारी है. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जांघ में गोली लगी है, अभी वो बेहोश है. पुलिस निजी अस्पताल में मौजूद है. होश आने पर उसके द्वारा दिये गये बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. घटना स्थल पर पुलिस कैम्प कर रही है. जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.

