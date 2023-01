शिवहर: बिहार के शिवहर के नगर थाना क्षेत्र के हरनाही गांव में दिनदहाड़े मुखिया पति की हत्या (Murder Of Former Mukhiya Husband in Sheohar) हुई है. यहां बदमाशों ने बाइक से जा रहे तरियानी प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर छाता के पूर्व मुखिया जयमाला देवी के पति व सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश राय को गोलियों से भून डाला. बदमाश दो की संख्या में बाइक से आए थे और हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए पहले से घात लगाकर बैठे थे.

घटनास्थल पर बाइक छोड़कर भागे बदमाश: जैसे ही बदमाशों ने पूर्व मुखिया पति पर गोलियों की बौछार की. वहां मौजूद लोग हल्ला मचाने लगे. जिसे देख अपराधी घबरा गए और अपना बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए. लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे और नगर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर समर्थ कुमार पुलिस दलबल के साथ पहुंच गए.

हत्या के कारण का खुलासा नहीं, जांच जारी: इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के पास पहुंच गयी. अभी तक के जांच में हत्या के कारण का खुलासा नहीं हो सका. घटना के संबंध में एसडीपीओ संजय कुमार ने बताया कि मृतक रोज पंकज कुमार नाम के व्यक्ति के साथ बाइक पर पीछे बैठकर शिवहर जाता था. शाम को उसी के साथ माधोपुर छाता अपने घर लौटता था.

आज भी पंकज बाइक चलाकर पंकज को घर ले जा रहा था. इसी क्रम में तकरीबन 5 बजे पीछा कर रहे एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने मृतक के सिर में सटाकर गोली मार दी. जिस कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. गोली के आवाज पर सड़क और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े जिस कारण अपराधी अपना बाइक नीमाही गांव के पास छोड़कर फरार हो गए.

"मृतक के साथ मौजूद पंकज से पूछताछ की जा रही है. घटनास्थल से जप्त बाइक के नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है. मृतक के पुत्र मधुरंजन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. अपराधियों को पकड़ने के लिए वाहन चेकिंग और छापामारी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा" - संजय कुमार, एसडीपीओ