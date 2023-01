शिवहर: बिहार के शिवहर में धान अधिप्राप्ति को डीएम (DM Mukul Kumar Gupta) ने बैठक की है. धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक मीटिंग की. जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर को लेकर समीक्षात्मक बैठक की (procurement of paddy in Sheohar) गई. मीटिंग में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा सभी प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मौजूद थे.

शिवहर में धान अधिप्राप्ति को लेकर DM ने की बैठक : जिला पदाधिकारी के द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा किए जा रहे धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई है. वहीं, सीएमआर की भी समीक्षा की गई है. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 21 जनवरी 2023 तक 1982 किसानों से 14090.445 एमटी धान की खरीदारी की गई है. जो कुल लक्ष्य का 47.50 फीसदी है. एफआरके उपलब्ध नहीं रहने के कारण धान अधिप्राप्ति कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं थी. डीएम द्वारा निर्धारित समय अवधि में छोटे किसानों को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक किसानों से धान खरीद करने का निर्देश दिया है.

किसानों से धान की खरीद : गौरतलब है कि बिहार के सहरसा से किसानों का धान उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड बेचने के लिए जा (Paddy Supply From Bihar In UP And Uttrakhand) रहा है. इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है. दरअसल किसानों का धान पैक्स ले नहीं रहा है. इस कारण किसान औने-पौने दाम पर इसे बाहर के छोटे व्यापारियों को बेच दे रहे हैं. किसानों के अनुसार, यह व्यापारी इन धानों को अधिक मुनाफे के लिए बिहार से गोपालगंज के रास्ते उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में सप्लाई करने वाले व्यापारियों को बेच दे रहे हैं.