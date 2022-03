शिवहर: बिहार के शिवहर कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में बुधवार को तीसरी और चौथी तिमाही की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (District level advisory committee meeting in Sheohar) एवं जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई. बैठक जिलाधिकारी सज्जन राजशेखर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों के सीडी रेशियो और एसीपी के आंकड़ों पर आपत्ति जतायी और बैठक समय पर नहीं होने का कारण पूछा. साथ ही आगे से बैठक की तिथि से एक सप्ताह पहले सभी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा. केसीसी पर जोर देते हुए डीएम ने कहा जो किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं. उन्हें केसीसी मुहैया करवाई जाए (KCC to farmers in Sheohar) ताकि किसान को लाभ मिल सके.

इस दौरान पीएमईजीपी योजना पर भी जोर दिया गया और सभी बैंकों लक्ष्य 31 मार्च तक लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गयी. इस योजना से सभी बेरोजगारों को इसका लाभ प्राप्त होगा. सर्टिफिकेट केस में सभी को निर्देश दिया गया कि जागरूक होकर अपना अपना रिपोर्ट समय पर संबंधित सर्टिफिकेट पदाधिकारी को दें ताकि उनका बॉडी वारंट निकाला जा सके. जिससे ऋण की उगाही में त्वरित कार्रवाई की जाए.



वहीं, डीडीएम नाबाई संजय कुमार चौधरी ने संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2022-23 का विमोचन किया गया. नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक संजय कुमार चौधरी ने पीएलपी के बारे में विस्तार से बताया. साथ ही उन्होंने विभिन्न सेक्टर में 2022-23 के लिए जिले की ऋण संभाव्यता के बारे में बताया. जिसमें कृषि 596.68 करोड़, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां (MSME) 223.13 करोड़, शिक्षा 15.13 करोड़, आवास 26.44 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा 1.27 करोड़, सामाजिक बुनियादी संरचना 18.62 करोड़

कृषि एवं अन्य 27.75 करोड़. इस तरह 2022-2023 के लिए जिले की कुल ऋण संभाव्यता 900.01 करोड़ आंकी गई.

बैठक के दौरान आर सेट्टी के निदेशक धीरेंद्र कुमार सिंह ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान का वार्षिक एक्शन प्लान 2022- 23 के लिए प्रेषित किया. जिसमें 229 प्रशिक्षण कार्यक्रम एवम प्रशिक्षुओं की संख्या 910 निर्धारित की गई. उन्होंने आर सेट्टी के भवन निर्माण का कार्य इस सप्ताह भूमि पूजन कर शुरुआत करने की बात कही. बैठक में उप विकास आयुक्त, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक, अपर समाहर्ता शंभु शरण, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी सर्टिफिकेट पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

