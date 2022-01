शिवहर: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection in Bihar) लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में शिवहर जिलाधिकारी सज्जन आर (Sheohar DM Sajjan R) ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने का निर्देश दिया गया है. वहीं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है.

कोरोना से निर्णायक जंग जीतने के लिए सभी का वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है. ऐसे में कोरोना टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination Campaign) को गति देने के साथ-साथ तीन जनवरी से 15-18 आयुवर्ग के किशोरों को कोविड-19 का टीका (Corona Vaccine For Children in Sheohar) देना शुरू हो गया है. सोमवार को 5 हजार 345 लोगों को टीका दिया गया है.

वहीं सदर अस्पताल से लेकर पीएचसी तक कोरोना जांच में तेजी लाया गया है. इसी क्रम विगत 31 दिसंबर को हुए मरीजों के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए गये नमूने का सोमवार को आई रिपोर्ट में तीन लोग कोरोना संक्रमित मिले. जिले में विगत एक सप्ताह के अंदर पांच कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिले मे दहशत का माहौल बन रहा है. लेकिन गांव से लेकर शहर तक के बाजारों में कोई भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करता नहीं दिख रहा है.

शिवहर जिलाधिकारी सज्जन आर ने जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. साथ ही लोगों को मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने का निर्देश दिया गया है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ''लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं. भीड़भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है. मास्क तक लगाना लोग भूल गए हैं, जबकि इसके रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने भी पदाधिकारियों को मास्क जांच करने के आदेश दे दिए हैं. अभियान चल भी रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं. ये लापरवाही कोरोना संक्रमण को और बढ़ाएगी.''

