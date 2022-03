सारण: बिहार के सारण का रहने वाला एक युवक परीक्षा देने तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर गया हुआ (Youth went to Tamil Nadu from Saran) था. वह रविवार को तिरुवल्लुवर (Youth of Saran drown in Thiruvalluvar) में समुद्र में नहा रहा था. इस दौरान समुद्र में उठी लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह देखते ही देखते डूब गया. युवक के डूबने की जानकारी होने पर स्थानीय प्रशासन गोताखोरों की मदद से उसके शव की खोजबीन में जुट गया, लेकिन घटना के दूसरे दिन सोमवार को भी गोताखोरों को कोई सफलता नहीं मिली. वहीं, घटना की जानकारी होने पर युवक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परीक्षा के लिए तमिलनाडु गया था: जानकारी के अनुसार, मशरक थाना क्षेत्र के दुरगौली गांव निवासी बृजकिशोर पांडेय का 23 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार जो सिलीगुड़ी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस में था. वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की फाइनल परीक्षा देने तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर गया हुआ था. 27 मार्च को वह समुद्र में नहा रहा था. जहां समुद्र में उठी लहरों की चपेट में आने से वो डूब गया.

परिजनों ने शव को गांव लाने की मांग की: नितेश कुमार के तमिलनाडु में डूबने की सूचना मिलने पर परिजनों समेत गांव में मातम छा गया. ग्रामीण परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं. वहीं, परिजनों ने सरकार से युवक का शव खोजकर गांव लाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि मृतक के पिता गांव में ही बढ़ई का काम करते हैं. मृतक तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था. वहीं, सोमवार की शाम तक मृतक का शव नहीं मिला है. जिससे परिजन काफी चिंतित हैं.

