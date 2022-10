छपरा: बिहार के सारण में कार से युवक का शव बरामद (Body of Youth Recovered From Car In Saran) हुआ है. घटना जिले के डेरनी थाना क्षेत्र की है. जहां एक लग्जरी कार से शव बरामद किया गया है. युवक के सिर में गोली मारी गई है. युवक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई. मृतक मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी मो. असलम के रूप में की गई है.

लग्जरी कार से युवक का शव बरामद: युवक पर अपने भाई के हत्या का आरोप था. वह अपना घर छोड़कर फरार चल रहा था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने मृतक के जेब से मिले आधार कार्ड पर लिखे पते पर संपर्क किया तो परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मृतक के परिजन वर्तमान में अमनौर थाना क्षेत्र के ढोरलाही गांव के आसपास रहते हैं. परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया. पुलिस के द्वारा इस संबंध एफआईआर दर्ज करके कारवाई की जा रही है. अब सवाल उठता है कि अज्ञात लग्जरी कार में शव लेकर अपराधी कहां जा रहे थे और सुनसान जगह पर गाड़ी छोड़कर क्यों भागे. फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

