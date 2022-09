सारण: बिहार के सारण में हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video Of weapons In saran) हुआ. जिले के मांझी थाना क्षेत्रमें बार बालाओं के ठुमके पर एक युवक ने हथियार लहराया. बताया जाता है कि महुई में रियाज अंसारी ने दोस्तों के साथ हथियार लहराकर डांस (Dance With Weapons At in Begusarai) का लुत्फ उठाया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.



छपरा में हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल

हथियार के साथ ठुमके का आनंद: दरअसल यह मामला जिले के मांझी थाना क्षेत्र (Manjhi Police Station Area) का है. जहां कलान बाजार पर समशेर अली ने कट्टा लहराकर लोगों को सरेआम धमकाया. हालांकि सोशल मीडिया पर इसे गिरफ्तार करने के लिए बढ़ते दबाव होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जाता है कि बीते 5 सितंबर को एक शिक्षक से हथियार से शिक्षक दिवस के मौके पर केक काटा था. उसके दस दिनों के अंतर पर ही हथियार लहराने का यह तीसरा वीडियो महुई गांव से आया है. जहां सिराजुद्दीन अंसारी का पुत्र रियाज अंसारी अपने साथियों संग हथियार लहराकर बार-बालाओं के ठुमके का आनंद लेता देखा गया.



पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार: सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन से लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जांच कराने के बाद उस हथियार धारी युवक को गिरफ्तार किया है और जिसके बाद मामले की छानबीन में जुटी है.