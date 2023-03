छपरा में शिक्षकों के पढ़ाने का नया अंदाज

सारणः बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का पढ़ाने के नए अंदाज (Studying in an entertainment way in Chapra) खूब देखे जा रहे हैं. खेल-खेल में पढ़ाने से बच्चे खुश नजर आते हैं. ऐसा ही एक मामला छपरा से सामने आया है. छपरा के लोहा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी शिक्षक बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रहे हैं. हिन्दी की कहानी को कविता के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चे आसानी से समझ जा रहे हैं. शिक्षक का पढ़ाने का अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है. बच्चे कूद-कूद कर पढ़ाई करते हैं.

चिड़िया हो गई फुर्रः 'एक पहाड़ था, उसमे पेड़ था, पेड़ में डालियां थी, डालियां में पत्ते थे, पत्तों के बीच घोसला था, घोसला में अंडे थे, अंडे फूट गए, चिड़िया हो गई फुर्र...' खेल खेल में पढ़ाने का मामला सारण के नगरा के लोहा छपरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है. प्रभारी शिक्षक कविता और गीतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं. बच्चे भी पूरी लगन के साथ शिक्षक के के साथ खेल-खेल में पढ़ते हैं. प्रभारी शिक्षक विजेंद्र विजय अपने स्कूल को आकर्षक ढंग से सजाए हुए भी हैं. बागवानी पेड़ पौधे और खेलकूद भी इनके स्कूल में बराबर होता है. और प्रार्थना के समय भी बच्चों को यह टिप्स देते हैं.

बागवानी भी करते हैं बच्चेः सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लेकिन फिर भी प्रभारी शिक्षक के कार्य करने के तरीके के सभी कायल हैं. बच्चे अपने शिक्षक से काफी कुछ सीखते हैं, चाहे वह स्कूल की ईंट को एक जगह से दूसरी जगह रखना हो या बागवानी करनी हो. सभी बच्चों का संयुक्त प्रयास से कार्य करने की कला को भी यह समझाते हैं की संगठन में शक्ति होती है. छपरा का यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है.

"इस तरह की गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए. बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमलोग प्रयासरत हैं. कोशिश रहती है कि सभी बच्चे रोचक ढंग से पढाई करे. इसलिए हमलोग प्रत्येक दिन सभी क्लास में इसी तरह पढ़ाई कराते हैं. समय समय पर कई तरह की गतिविधियां होती रहती है." -विजेंद्र विजय, शिक्षक, उमवि. लोहा, छपरा