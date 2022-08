छपरा: बिहार के सारण में जनता दल यूनाइटेड की बैठक (JDU Party Meeting In Saran) हुई. लेकिन मीटिंग में उस समय काफी हंगामा और बवाल शुरू (Uproar In JDU Meeting In Saran) हो गया, जब प्रखंड अध्यक्षों ने विधान पार्षद पद के प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव का जमकर विरोध शुरू कर दिया. दरअसल जेडीयू की बैठक में जैसे ही शुरू हुई, सभी प्रखंड अध्यक्षों ने एक-एक कर के खड़े हो गए और वर्तमान विधान पार्षद और उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव का विरोध करने लगे. काफी देर हंगामे की स्थिति बनी रही.

सारण में JDU की बैठक में हंगामा : मिली जानकारी के अनुसार हंगामे के बाद जदयू के वरीय नेता मुनेश्वर चौधरी, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, बैजनाथ प्रसाद विकल और सारण जिला जेडीयू अध्यक्ष मुरारी सिंह ने सभी प्रखण्ड प्रभारी को समझा-बुझा कर मामला शांत कराया. उसके बाद बैठक शुरू हुई, इस मामले में जब विधान पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि- 'लोकतंत्र में अपनी बात कहने को सभी को अधिकार है और कोई मेरा विरोध नहीं हुआ है. लोगों ने अपनी बात कही है.'

सारण में JDU प्रखंड अध्यक्षों का हंगामा : बैठक में जिला संगठन प्रभारी मंजीत सिंह ने जिले के सभी पंचयत में पचास नये मतदाता बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, प्रखंड संगठन प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा की- 'आप लोग अपने-अपने प्रभार वाले प्रखंडो में जाकर कैंप करें और पचास नये मतदाता बनाने का कार्य करें. वहीं जदयू प्रदेश सचिव अल्ताफ आलम राजू ने कहा की आप समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के धरोहर हैं.

'आप समर्पित कार्यकर्ता एक जुट होकर महागठबंधन के समर्थित जदयू प्रत्याशी डॉ वीरेंद्र नरायण यादव को जिताने का काम करें. आप पार्टी कार्यकर्ता को एकजुट रहने की जरुरत है.' - मुनेश्वर चौधरी, पूर्व मंत्री

MLC प्रत्याशी वीरेंद्र नारायण यादव का विरोध : जदयू नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि स्नातक पास साथियों को अधिक से अधिक स्नातक चुनाव में मतदाता बनाने का कार्य करें. राज्य परिषद सदस्य बैजनाथ प्रसाद सिंह विकक्ल ने कहा की पार्टी के प्रत्याशी को आपार मतों से जीत होगी. बैठक में अरशद परवेज, जयप्रकाश यादव, राजेश त्यागी, सुरेश कुमार सिंह, महेश सिंह, माहेश्वर चौधरी, जदयू जिला प्रवक्ता मोहम्मद फिरोज, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और प्रखण्ड अध्यक्ष शामिल हुए.