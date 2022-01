छपरा: बिहार के छपरा (Road Accident In Chapra) में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक मजदूर समेत दो लोगों को रौंद दिया. इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत (Two killed in road accident in Saran) हो गई. घटना छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर सरायबक्स और कटसा के समीप की है. मृतकों में भेल्दी थाने के रायपुरा नोनिया टोली गांव निवासी जगतलाल महतो और कटसा टोला निवासी 72 वर्षीय चन्द्रिका राय शामिल हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-एक्सीडेंट में स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचे विधायक विनय बिहारी

जानकारी के अनुसार भेल्दी थाने के रायपुरा नोनिया टोली गांव के मजदूर जगतलाल महतो सोमवार को पैदल सरायबक्स मजदूरी करने जा रहे थे. जैसे ही वो छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर महावीर चौक सरायबक्स के समीप पहुंचे. इसी दौरान गड़खा की ओर से तेज गति से आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंद दिया. जिससे जगतलाल महतो को मौके पर ही मौत हो गई.

मजदूर को रौंदने के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर भेल्दी को ओर तेजी से भागने लगा. इसी क्रम में टैक्टर जैसे ही कटसा के समीप पहुंचा, सड़क के किनारे से कटसा बाजार जा रहे एक व्यक्ति को रौंद दिया. जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. वृद्ध को रौंदने के बाद चालक टैक्टर से कूदकर फरार हो गया. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच को करीब एक घंटे तक जाम कर दिया.

सड़क जाम होने से एनएच के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया. सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद भेल्दी पुलिस और अमनौर सीओ मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और सड़क जाम को खत्म कराया. इसके बाद एनएच पर वाहनों का परिचालन शुरू हुआ. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-औरंगाबाद में हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर, एक की मौत

ऐसे ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP