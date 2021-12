सारण: बिहार के सारण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रिविलगंज थाना क्षेत्र में छापमारी की (Police Raid in Revilganj Police Station Area). जहां से हत्या, लूट और रंगदारी समेत अन्य मामलों में वांछित चल रहे अपराधी और उसके साथी को गिरफ्तार (Two Criminals Arrested in Saran) किया है. गिरफ्तार किये गये बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है.

पुलिस के हत्थे चढ़ें अपराधियों की पहचान शिवा सिंह साकिन (Notorious Shiva Singh Arrested in Saran) नायका बड़का बैजुटोला और रविरंजन सिंह साकिन नावादा के रूप में हुई है. इन अपराधियों के ऊपर जिले के विभिन्न थानों में हत्या, लूट और रंगदारी समेत 40 से अधिक मामले दर्ज हैं. इनका जिले में बड़ा आपराधिक इतिहास है. इनके गिरफ्तार होने से क्षेत्रीय लोगों के साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली है.

इस संबंध में स्थानीय पुलिस का कहना है कि अपराधी शिवा सिंह काफी दिनों से वांछित था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. गुप्त सूचना की आधार पर रिविलगंज थाना क्षेत्र के पोहिया ढाला के आसपास पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था. अपराधी शिवा सिंह अपने सहयोगी के साथ पोहिया ढाला के पास से जा रहा था तभी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया.

